الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حسن بوجه عام المنامة في 26 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الأربعاء سيكون بمشيئة الله حسن بوجه عام ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع أن يكون مغبر في وقت لاحق.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى: 29 درجة مئوية.







م.ح.



بنا 1758 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/26 - 06 : 09 PM