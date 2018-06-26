وزير الخارجية المغربي : أكبر مجموعة ارهابية توجد حالياً بإفريقيا

الرباط في 26 يونيو /بنا/ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم ان أكبر مجموعة ارهابية توجد حالياً بإفريقيا وتضم أكثر من 6000 مقاتل.



وقال خلال افتتاح اعمال الاجتماع الإقليمي للمدراء السياسيين للتحالف العالمي ضد "داعش" بمدينة الصخيرات المغربية ان عدد العناصر المنتمية لهذه المجموعة بإفريقيا الغربية لوحدها تقدر بأكثر من 3500 مقاتل.



واضاف بوريطة ان عدد الأفراد المرتبطين ب"داعش" بشمال افريقيا يعد مهماً جداً ومن المرجح أن يتعزز بعودة مقاتلين متمرسين في الحروب من العراق وسوريا، مشيراً إلى انه تم إحصاء حوالي 343 اعتداء إرهابيا بإفريقيا في السنة الماضية راح ضحيتها 2600 شخص على الأقل أي أكثر من أوروبا ب 22 مرة.



س.ي



بنا 1710 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/26 - 16 : 08 PM