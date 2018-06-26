سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة

المنامة في 26 يونيو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى أخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة.



وفيما يلي نص البرقية:



معالي الأخ الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - دولة الكويت الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،



فإنه لمن دواعي سرورنا أن نبعث إلى أخينا العزيز معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بأحر التهاني القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعاليكم مؤخرا.



وإننا إذ نحمد المولى عز وجل أن تكللت الجراحة التي أجريت لمعاليكم بالنجاح التام، لندعو المولى سبحانه وتعالى أن يمن على معاليكم بالشفاء العاجل وموفور الصحة والسعادة والعافية، ولدولة الكويت الشقيقة مزيداً من الخير والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه.



والله يحفظكم ويرعاكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين



ع.ر/م.ح.



بنا 1705 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/26 - 11 : 08 PM