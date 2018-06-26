وزير الزراعة والتعاون التايلندي يستقبل سفير مملكة البحرين في تايلند

بانكوك في 26 يونيو / بنا / استقبل سعادة السيد غريسادا بونراش، وزير الزراعة والتعاون بمملكة تايلاند سعادة السفير أحمد عبدالله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلند.



وخلال اللقاء، أعرب سعادة السفير عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند والتي تشهد تطورًا ونموًا على الدوام، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على الارتقاء بتلك العلاقات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.



كما جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة في المجال الزراعي والتركيز على تنمية الموارد الزراعية والحيوانية والثروة السمكية والسبل الكفيلة لتحقيق الأمن الغذائي، مع الأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند والتي عقدت في شهر مارس ٢٠١٨ بالمنامة.



ع.ر/م.ح.



بنا 1631 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/26 - 35 : 07 PM