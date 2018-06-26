الانروا : مؤتمر التعهدات بنيويورك علامة مشجعة في جهودنا من أجل التغلب على أزمة حرجة

غزة في 26 يونيو /بنا/ وصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" مؤتمر التعهدات الذي عقد في نيويورك أمس حدثاً إيجابياً للغاية من أجل استدامة الحراك المبذول لمعالجة العجز المالي المتبقي للأونروا البالغ قيمته 250 مليون دولار.



وأشار الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين سامي مشعشع في تصريحات له نشرت اليوم إلى أن العديد من البيانات القوية التي خرجت لدعم المهام لولاية الأونروا وأنشطتها وموظفيها، وأطلقت العديد من الدعوات للقيام بعمل جماعي دعماً لأنشطة الأونروا طيلة عام 2018، كما تم الإعلان عن العديد من التعهدات بتقديم دعم مالي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



وقال : "سيستغرقنا الأمر يوما أو يومين لتحديد كم سيتمثل ذلك كله بتمويل إضافي، ولأي جزء من موازنة الأونروا سيذهب ومعرفة التفصيلات الأخرى، إلا أن المؤتمر يعد علامة مشجعة أخرى في جهودنا من أجل التغلب على أزمة حرجة."



وأوضح أنه في حال لم تستلم الأونروا أياً من الأموال التي تعهدت بها الدول؛ فستكون العواقب وخيمة، وقال : لم يتم بعد اتخاذ أي قرار حيال أي تدابير معينة، وتم تقديم تعهدات إضافية في المؤتمر ونحن نعمل على تقييم الأثر الذي ستحدثه على صعيد تخطيطنا، كما كان هنالك أيضاً مؤشرات بأن بعض البلدان تنظر بعين الاعتبار لتقديم تعهدات إضافية، وما يزال هدف الأونروا يتمثل في المحافظة على سريان كامل خدماتها طيلة عام 2018، إلا أننا بحاجة إلى تمويل إضافي إذا ما أردنا تجنب القيام بتخفيضات مؤلمة، حيث أننا لانزال بحاجة إلى 250 مليون دولار إضافية لإغلاق هذه الفجوة.



س.ي



بنا 1613 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/26 - 22 : 07 PM