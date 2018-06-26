جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات شكر وتقدير من رئيس مجلس النواب

المنامة في 26 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمناسبة فض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب .



وفيما يلي نص البرقية :



حضرةَ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

يشرفني يا صاحب الجلالة بمناسبة فض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع أن أرفع لمقام جلالتكم باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس النواب أسمى آيات الشكر والتقدير على دعمكم الكبير ورعايتكم الكريمة للسلطة التشريعية خلال هذا الدور والأدوار السابقة، معاهدين جلالتكم على أن نظل أوفياء ومخلصين لجلالتكم وللوطن وللتجربة الديمقراطية التي أرسيتم قواعدها ساعين لتحقيق ما تصبون إليه جلالتكم من رفعة ورقي لهذا الوطن الغالي، سائلين العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد خطاكم المباركة على طريق الخير وأن يجعلكم ذخراً للبلاد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد بن ابراهيم الملا

رئيس مجلس النواب



وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي رئيس مجلس النواب

بمناسبة فض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى و النواب، هذا نصها :



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،



يشرفني أن أتقدم إلى سموكم الكريم بإسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات الشكر والتقدير لما لمسناه من سموكم، من تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي بلا شك يعكس توجيهات سموكم المخلصة لخدمة أبناء هذا الوطن العزيز، كما يشرفني يا صاحب السمو وبمناسبة فض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع أن أشيد بمواقف سموكم وتعاونكم الدائم مع مجلس النواب، والذي يعكس حرص واهتمام سموكم لتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله .

سائلين الله العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد بن إبراهيم راشد الملا

رئيس مجلس النواب



وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي رئيس مجلس النواب بمناسبة فض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى و النواب، هذا نصها :



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

يشرفني أن أتقدم إلى سموكم الكريم بإسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير على الاهتمام والدعم الذي يلقاه مجلس النواب من سموكم ، كما يشرفني يا صاحب السمو وبمناسبة فض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع أن أشيد باهتمام ومتابعة سموكم لمسيرتنا الديمقراطية والتي كان لها الأثر البالغ في الدفع بالإنجازات والنجاحات التي يحققها المجلس والذي هو جزء من ثمار المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله .

سائلين الله العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أحمد بن إبراهيم راشد الملا

رئيس مجلس النواب



ع.ر/س.ي



بنا 1608 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/26 - 13 : 07 PM