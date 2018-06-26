ملكة بريطانية تصادق على قانون مغادرة بلادها للاتحاد الأوروبي لندن في 26 يونيو / بنا / صادقت ملكة بريطانية اليزابيث الثانية على قانون مغادرة بلادها للاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركاو في خطابه للنواب اليوم إنه بعد مصادقة الملكة يصبح القانون معتمدًا من قبل المجلس ضمن التشريعات البريطانية.



ويمكّن التشريع من تحويل قانون الاتحاد الأوروبي إلى قانون معتمد في المملكة المتحدة وذلك في إطار مساعي الحكومة لضمان خروج سلس من الاتحاد الأوروبي.



يُذكر أن المملكة المتحدة تنوي مغادرة الاتحاد الأوروبي رسميًا في مارس 2019م على أن تبدأ بعد ذلك فترة انتقالية تستمر لمدة عامين لتسهيل عملية الخروج وإتاحة مزيد من الوقت للشركات والمؤسسات للتأقلم على الوضع الجديد.



ع ع



بنا 1525 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/26 - 33 : 06 PM