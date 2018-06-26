جلالة الملك يسلم بطل كمال الأجسام العالمي سامي الحداد أول جواز رياضي محترف كمهنة رسمية

المنامة في 26 يونيو / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الذي قدم لجلالته بطل رياضة كمال الأجسام العالمي المحترف سامي الحداد بمناسبة تحقيقه المركز الأول وفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة إسبانيا للمحترفين والتي أقيمت منافساتها في وقت سابق من الشهر الحالي.





وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره للبطل سامي الحداد، وهنأه على هذا الانجاز التاريخي العالمي المشرف وما قدمه من مستوى متميز تفوق فيه على العديد من اللاعبين العالميين المحترفين، مشيداً جلالته بجهوده وعطائه المستمر لتشريف المملكة في مختلف البطولات الدولية، ومتمنياً له دوام التوفيق ومواصلة السير على طريق الانجازات.



وقد بارك جلالة الملك المفدى التصنيف المهني المعتمد لدى مملكة البحرين الذي وفر الغطاء التنظيمي والقانوني اللازم لذلك حيث أن المهن الرياضية تم إدراجها في جداول التصنيفات باعتبارها مسميات مهنية معتمدة، وقد سلم جلالته اليوم البطل سامي الحداد أول جواز لأول رياضي محترف كمهنة رسمية، مؤكداً جلالته أهمية الاحتراف في مختلف المجالات لتحقيق النجاح المتميز، معرباً جلالته عن تقديره للجهود المتميزة الذي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقيادته لمسيرة الرياضة البحرينية التي رفعت شعار "عام الذهب" في مشاركاتها الخارجية، وأسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والنتائج المشرفة والمتواصلة على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، منوهاً جلالته بالخطط والبرامج التي ينفذها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال والتي تهدف لإعداد وتهيئة اللاعبين لحصد الذهب والمراكز المتقدمة في البطولات العالمية.



وأشاد جلالته بروح الإصرار والتحدي التي يتميز بها أبناء مملكة البحرين الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة والتفوق في مختلف الألعاب الرياضية واعتلاء منصات التتويج بكل جدارة، مؤكداً الحرص المستمر على تقديم كل الرعاية والدعم والتشجيع ليواصل الشباب عطاءه ومسيرته الرياضية بنجاح.



من جانبه أعرب بطل رياضة كمال الأجسام العالمي المحترف سامي الحداد عن عظيم الشكر وبالغ الامتنان والعرفان الى جلالة الملك المفدى على تهنئة جلالته، مشيداً بالتشجيع والمساندة والدعم الذي يلقاه من لدن جلالته والذي كان له الفضل في تحقيق هذا الانجاز الكبير، وتقدم كذلك بالشكر الجزيل الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم ومساندة سموه وتهيئة كافة الإمكانيات له متطلعاً الى أن يكون عند حسن ظن الجميع في المنافسات المستقبلية.



ح ب/ع ع



بنا 1501 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/26 - 06 : 06 PM