أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي للحديدة تغادر إلى عدن

الرياض في 26 يونيو / بنا / انطلقت اليوم طائرتان إغاثيتان سعوديتان سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان موادا إيوائية وغذائية إلى عدن تمهيدا لنقلها إلى محافظة الحديدة وهي أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة اليمنية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز قوله ان الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بتفقد أحوال الأشقاء اليمنيين كافة لاسيما المناطق الأكثر تضرراً ومنها الحديدة التي عانت كثيرًا من سيطرة المليشيات الحوثية.



وأوضح أن الطائرتين تحملان 70 طنا من المواد الإيوائية والغذائية تستهدف الأسر الأكثر تضرراً في المحافظة يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.



ع ع



بنا 1449 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/26 - 56 : 05 PM