جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات شكر وعرفان من رئيس الشورى المنامة في 26 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وعرفان من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وذلك بمناسبة انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع

و فيما يلي نصها:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



بمناسبة صدور أمر جلالتكم السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم أسمى آيات الشكر والعرفان على اهتمام جلالتكم الدائم ومتابعتكم لأعمال مجلس الشورى، وعلى الدعم والمساندة التي يحظى بها المجلس من لدن جلالتكم بهدف تحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريم، ومواصلة النهج الديمقراطي، ومسيرة الخير والتنمية في عهدكم الزاهر رعاكم الله.



كما يشرفني يا صاحب الجلالة أن أجدد لجلالتكم العهد والولاء، مؤكدين بأننا سنظل جنودًا أوفياء لجلالتكم ولهذا الوطن الشامخ، ساعين إلى تحقيق المزيد من الخير والتطور والازدهار والرقي للمملكة الغالية وشعبها الوفي.



نسأل المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم، ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يطيل عمركم، ويسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،





وتلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي رئيس مجلس الشورى وذلك بمناسبة انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع فيما يلي نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه

رئيس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير لما لمسناه من سموكم من تعاون مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي عكس بلا شك توجهات سموكم المخلصة للارتقاء بالوطن الغالي والنهوض به في المجالات كافة، بما يخدم شعب هذا الوطن المعطاء.



كما يشرفني أن أشيد بمواقف سموكم، وتعاونكم الدائم مع مجلس الشورى، وما تعكسه الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال إقرار العديد من مشاريع القوانين، والتي تؤكد حرص واهتمام سموكم لتحقيق أهداف النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله.



نسأل المولى عز وجل أن يحفظ سموكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي رئيس مجلس الشورى وذلك بمناسبة انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع ، فيما يلي نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص الشكر والتقدير على الاهتمام والمتابعة والدعم الذي يلقاه مجلس الشورى من لدن سموكم.



كما يشرفني يا صاحب السمو أن أشيد باهتمامكم ومتابعتكم لأعمال المجلس، والتي كان لها الأثر البالغ في الدفع بالإنجازات والنجاحات التي يحققها مجلس الشورى، في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



نسأل المولى عز وجل أن يحفظ سموكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،







ع.ر/م.ح.



بنا 1412 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/26 - 16 : 05 PM