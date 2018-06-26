وزير النفط يرعى احتفالية بابكو بتحقيق 20 مليون ساعة عمل دون وقوع أية إصابة مضيعة للوقت المنامة في 26 يونيو/ بنا /برعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) أقامت الشركة حفلاً بمناسبة تحقيق إنجاز غير مسبوق عبر تاريخها في مضمار السلامة المهنية باستكمال 20 مليون ساعة عمل من قبل موظفي بابكو والمقاولين دون وقوع إصابة مضيعة للوقت والذي تم تحقيقه في 15 يونيو الجاري .



وأقيم الحفل امس الاثنين في نادي بابكو بالعوالي بحضور لفيف من كبار المسئولين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركة بابكو.



وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف. وقال : "يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي وتقديم التهنئة لكم جميعاً على استكمال 20 مليون ساعة عمل دون أية إصابة مضيعة للوقت. أشكركم على هذا الإنجاز الذي يبعث على كل الفخر والاعتزاز في نفوسنا جميعاً".



وأوضح أن مجلس إدارة بابكو يؤكد الدعم التام وعدم التهاون في كافة الأمور التي تتعلق بسلامة ورفاهية العاملين بما يضمن عودتهم سالمين إلى عوائلهم وذويهم بعد كل يوم عمل.



وتحدث المهندس إبراهيم عبدالله طالب، نائب الرئيس التنفيذي رئيس لجنة البيئة والصحة والسلامة في بابكو فقال : لقد تحقق بالفعل أحد أهم إنجازات شركة بابكو باستكمال 20 مليون ساعة عمل من قبل موظفي بابكو والمقاولين دون وقوع إصابة مضيعة للوقت، وأصبح هذا الإنجاز أمراً واقعاً بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الالتزام المتواصل من قبل جميع العاملين بتطبيق إجراءات وسياسات وأنظمة السلامة المعمول بها في الشركة. لقد بذل كل فرد منكم قصارى جهده في إطار الالتزام بالعمل الجماعي من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي نحتفل به معكم اليوم. ولنتابع جهودنا لتحقيق هدفنا التالي وهو 25 مليون ساعة عمل بدون أية إصابات مضيعة للوقت".



تجدر الإشارة أنها المرة الأولى التي تحقق فيها شركة بابكو هذا الإنجاز الفريد في مضمار السلامة الشخصية منذ تأسيس الشركة. ويعادل هذا الإنجاز 618 يوم عمل آمن دون وقوع أية إصابات مضيعة للوقت من قبل موظفي بابكو والمقاولين.





ح ب/س.ي



بنا 1347 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/06/26 - 00 : 05 PM