وزير التربية: ارتفاع عدد المشاركين إلى 50 ألف طالب .. البحرين تكرم الطلبة الفائزين في تحدي القراءة العربي المنامة في 26 يونيو/ بنا / انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أقامت المملكة اليوم حفل تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة، برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وحضور سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذة نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، وذلك بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين.



وفي كلمته خلال الحفل، أشاد الوزير بمشروع تحدي القراءة العربي، الذي جاء بمبادرةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ويعتبر أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة بين جيل الأطفال والشباب.



واشار إلى أن جهود الوزارة في حث المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة في هذه المسابقة، أسهمت في ارتفاع عدد المشاركين من حوالي 18 ألف طالب وطالبة في الدورة الأولى إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في الدورة الثالثة، نجح منهم 4570 طالبا وطالبة في تحقيق هدف المسابقة المتمثل في قراءة وتلخيص 50 كتابا.



وأكد الوزير تطلع مملكة البحرين إلى مواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة في التصفيات النهائية من الدورة الثالثة والحالية، بعد أن شهدت الدورة الأولى تحقيق مدرسة الإيمان الخاصة - قسم البنات المركز الثالث بين جميع المدارس العربية المشاركة، فيما حققت طالبة بحرينية المركز الثالث عربيا، أما في الدورة الثانية فقد فازت مدرسة الإيمان أيضًا بالمركز الأول عربيا بين 41 ألف مدرسة مشاركة.



وهنأ الوزير الفائزين والمتميزين وكافة المشاركين وكل من أسهم في إنجاح تصفيات هذا العام من منتسبي الوزارة والمدارس، ومن فريق تحدي القراءة العربي.



وأعربت الأستاذة نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي عن سعادتها بحجم الدعم الرسمي المتميز للمشروع على مستوى المملكة، مشيرةً إلى أن تحدي هذا العام كشف عن عدد كبير من الطلبة البحرينيين المتميزين، مما ضاعف من صعوبة مهمة لجنة التحكيم في اختيار الفائزين، الأمر الذي يبشر بمستقبل مزدهر للمملكة من خلال جيل يحب القراءة، ويتخذ من المعرفة أرضية صلبة لتحقيق المنجزات الوطنية.



ثم تم تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز العشر الأولى على مستوى مملكة البحرين، وهم بالترتيب من المركز الأول: نوران عبدالرؤوف البلوشي من مدرسة الإيمان الخاصة سارة نسيم العمري من مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، زيد أيمن خليل من مدرسة النور الخاصة، باسم ناصر محمد من مدرسة الإيمان الخاصة، نهال هلال عبدالله من مدرسة عراد الإعدادية للبنات، مريم مصطفى النشيط من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات، زهراء أحمد الشيخ منصور من المدرسة الأهلية الخاصة، تقى منصور الساري من مدرسة هاجر الابتدائية للبنات، همسة علاء محمد من مدرسة المحرق الابتدائية للبنات، هادي عبدالله من مدرسة لؤلؤة الخليج الخاصة.



كما تم تكريم مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات، لفوزها بجائزة المدرسة المتميزة في المشاركة بالمسابقة، إضافةً إلى المعلمتين الفائزتين بجائزة المشرف المتميز وهما صديقة محمد علي من مدرسة أم القرى الابتدائية للبنات، ونورية الحايكي من مدرسة المحرق الابتدائية للبنات، إلى جانب تكريم الطلبة الفائزين بالمسابقة الماسية، وعدد من الطلبة المتميزين في المشاركة، ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة.



ع.ر/س.ي



بنا 1341 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/26 - 51 : 04 PM