وزير الداخلية يشهد حفل تسليم الموارد البشرية شهادة التميز المؤسسي ويؤكد المضي قدما في دعم وتطوير العنصر البشري المنامة في 26 يونيو/ بنا / شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم حفل تسليم الموارد البشرية شهادة التميز المؤسسي وذلك بعد حصولهم على النجمة الرابعة وهو ما يعد الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين، وتمنحها المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة، المسئولة عن تقييم الشركات والمؤسسات على مستوى العالم.





وبهذه المناسبة، هنأ معالي وزير الداخلية الوكيل المساعد للموارد البشرية وكل فرق العمل من منتسبي الموارد البشرية التي ساهمت في تحقيق هذا المستوى المتقدم من التميز المؤسسي، بما من شأنه تقديم الخدمات لموظفي الوزارة بأعلى درجات السرعة والدقة والكفاءة.



وأشاد معاليه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الوزارة ماضية قدماً في دعم وتطوير العنصر البشري، من خلال تبني معايير عالمية في مختلف مجالات العمل في إطار استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في كافة قطاعات الوزارة.



من جهته ألقى العميد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية كلمة أكد فيها أن الموارد البشرية وبناء على توجيهات معالي الوزير عملت على تحقيق أعلى مستوى في أداء الخدمات لموظفي الوزارة من خلال تطبيق الأنظمة والمعايير العالمية في الأداء المؤسسي، منوهاً إلى حصول الموارد البشرية على نظام إدارة الجودة 2000/9001 والنسخة الحديثة لنظام الجودة / 9001 iso 2015 والتي تؤكد على تطبيق نظام الجودة في الموارد طبقا للمعايير العالمية.



وأضاف أنه تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، طبقت الموارد البشرية نظام إدارة البيئة، كما حصلت على شهادة الأيزو 14001 كأول جهة حكومية تحصل على هذه الشهادة.



وخلال الحفل تم عرض فيلم قصير حول رحلة التميز في الموارد البشرية أشار إلى أن تتويج الموارد البشرية بجائزة التميُّز الخاص بالمؤسسة الأوربية لإدارة الجودة استند إلى تاريخ من مشاريع التطوير التي تتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها وقيمها وبما يدعم تنفيذ أهداف الموارد البشرية، ويساعد في الحفاظ على مكتسبات الأداء ويعتمد على المعايير العالمية مؤكدا أن الإنجاز والتميز فكر ومنهج هدفه خدمة العملاء وهي منظومة متكاملة تنطلق لتحقيق أهداف نبيلة محورها أمن وسلامة الوطن.



من جهتها، أعربت السيدة إسراء مبيضين رئيس مكتب المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة بالشرق الأوسط عن تهانيها بحصول الموارد البشرية على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي فئة 4 نجوم والتي تعكس مدى الجدية والالتزام بدور الموارد البشرية في التميز وربطها بتحقيق التميز المستدام من خلال تطبيق النموذج الأوروبي في التميز، منوهة إلى أنه بحصولها على هذه الشهادة، تنضم الموارد البشرية إلى مصاف المؤسسات العالمية المطبقة لنموذج التميز العالمي.



وأكد السيد رفائيل أباجو رئيس فريق التقييم بالمؤسسة الأوربية لإدارة الجودة في كلمة تم بثها عن طريق الفيديو أن الموارد البشرية من المؤسسات الرائدة في مملكة البحرين في تطبيق التقنيات والتطبيقات الإدارية الحديثة والأهم من ذلك امتلاكها للبنية التحتية اللازمة للتطوير والتحديث، موضحا أن الموارد البشرية أثبتت أن التطوير المستمر يمكن الوصول إليه مستعرضا بعض عوامل النجاح الرئيسية التي ساهمت بشكل مباشر في وصول الموارد البشرية لهذا المستوى المتقدم في مجال التميُّز المؤسسي ومنها الالتزام والفهم لمبادئ التميُّز المؤسسي ووجود أهداف استراتيجية وتشغيلية واضحة لكل أقسام الموارد البشرية بجانب الشفافية، الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، الإدارة الجيدة للعمليات وشيوع روح التعاون والعلاقة الوطيدة مع المستفيدين من خدمات الموارد البشرية.



في سياق متصل، تفضل معالي وزير الداخلية بتدشين التطبيق الذكي لخدمات الموارد البشرية، والذي تم تصميمه وبرمجته من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات والإبداع الالكتروني، ويتضمن العديد من الخدمات الذكية والتسهيلات الإدارية التي تقدمها الموارد البشرية لكافة منتسبي الوزارة كالبرامج التدريبية وأخبار الوزارة والرد على استفسارات الموظفين وخدمة الرسائل النصية وبيانات الموظف.



بعد ذلك، تفضل معالي وزير الداخلية باستلام شهادة التميز المؤسسي، وتكريم فريق التميز المؤسسي والفائزين بجوائز "ستيفي العالمية بالموارد البشرية"، بالإضافة إلى فريق إدارة تكنولوجيا المعلومات والإبداع الالكتروني والذي قام بتصميم تطبيق الهاتف.



ن.ف/م خ/م.ح.



بنا 1338 جمت 26/06/2018





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