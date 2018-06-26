وفد من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية يزور المتحف العسكري‎ المنامة في 26 يونيو / بنا / قام وفد من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة اللواء الركن علي بن عبد الله القحطاني قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، صباح اليوم بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين. وكان في الاستقبال اللواء محمد قطامي الكبيسي مدير الإعلام والتوجيه المعنوي.



وخلال الزيارة أطلع الوفد على مختلف قاعات وأقسام المتحف، والتي تضم تشكيلة من المقتنيات التاريخية واللوحات الفنية العسكرية والنماذج التي تعد أرشيفاً توثيقياً للتاريخ العسكري البحريني في العصر الحديث والمعاصر. كما تم تقديم شرحاً مفصلاً عنها.



خ.ب/م خ/م.ح.



بنا 1334 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/06/26 - 42 : 04 PM