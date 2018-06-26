وزير الأشغال يستقبل رئيس مجموعة خدمات الطرق بالوزارة بمناسبة اجتيازه تدريباً للكوادر الوطنية من مكتب النائب الأول المنامة في 26 يونيو / بنا / استقبل سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف في مكتبه بديوان الوزارة السيد يوسف أسامة بوحجي رئيس مجموعة خدمات الطرق بإدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال بمناسبة اجتيازه برنامجاً تدريبياً لتنمية الكوادر الوطنية نظمه مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعد إتمام منتسبي البرنامج لمتطلبات وفترة الانتداب التي امتدت عاماً واحداً بالمكتب.



وصرح سعادة م. خلف أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعتز وتفخر بالكفاءات الوطنية الشابة الطموحة التي انضمت إلى برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية (الدفعة الثالثة)، مشيراً إلى أن تلك الكفاءات أثبتت قدرتها على تلبية متطلبات برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية وما تحمِلَه من إمكانيات لخدمة الوطن، وهو ما يبرهن على أن البرنامج يتجه في مساره الصحيح بإسهامه في تمكين الشباب وتشجيع طاقاتهم في الابداع والابتكار.



وتقدم الوزير بالتهنئة لبوحجي ضمن الدفعة الثالثة المحتفى بها معرباً عن ثقته بأنهم سيكونون خير سفراء لبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم المهنية.



كما أشاد م. خلف بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد في تأكيد أهمية البرنامج والعمل على استقطاب أفضل الكفاءات الشبابية العاملة بالقطاع العام ليكون هذا البرنامج مبادرة بحرينية خالصة، كما تقدم بالشكر إلى كافة العاملين بمكتب النائب الأول على جهودهم في ترجمة أهداف هذا البرنامج وتنفيذها.



من جهته أوضح السيد يوسف بوحجي إنه قد تم اختيار نخبة من الشباب للمشاركة في هذا البرنامج لتعزيز إمكانياتهم الذاتية والمهنية مع ما يتسمون به من سمات قيادية ليعودوا إلى مواقع عملهم حاملين ما يثرون به عطائهم وأدائهم، وليعطوا الأثر الإيجابي في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حرصه الدائم لتنمية الكوادر الوطنية والأسر التي وقفت داعمة لأبنائها من منتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.



الجدير بالذكر أن الجهود الكبيرة لمنتسبي الدفعة الثالثة عبر الساعات الطويلة المتواصلة التي اطلعوا خلالها على آلية صنع القرار في الحكومة عبر حضورهم عدد من اجتماعات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والمشاركة في جلسات نقاشية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، والقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية، وحضورهم برامج تدريبية مكثفة.





خ.ب/م خ/م.ح.



بنا 1333 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/06/26 - 40 : 04 PM