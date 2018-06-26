مكتب مكافحة الإغراق الخليجي يتحقق ميدانيا من الكرتون المصدر أوروبيا الرياض في 26 يونيو / بنا / قام وفد من محققي مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون بزيارة ميدانية لعدد من الشركات في بعض الدول الأوروبية في معرض إجراء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الورق المقوى ذات المنشأ الأوربي .





وتهدف الزيارة الميدانية إلى التحقق من البيانات والمعلومات المقدمة من الشركات والحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق وذلك بما يتوافق ومتطلبات القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.



والجدير بالذكر أنه وبمراعاة قواعد المحافظة على البيانات السرية التي يكفلها القانون الخليجي فإن نتائج هذه الزيارات الميدانية سيتم إدراج نتائجها في التقرير النهائي الصادرة من مكتب الأمانة الفنية.





أ.أ/م.ح.



بنا 1323 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/26 - 32 : 04 PM