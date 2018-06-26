مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم يقيم الحفل الختامي للمعكتف الإيماني المنامة في 26 يونيو/ بنا / أقام مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حفل توزيع الجوائز على المكرمين في برنامج المعكتف الإيماني، والذي أقيم في العشر الأواخر من رمضان لطلاب المركز، فضلاً عن تكريم الفائزين في مسابقة الكنوز الإسلامية للسنة الثانية عشر على التوالي والتي ينظمها المركز لأهالي مدينة حمد.



وبدأ الحفل بكلمة للشيخ حسن طيب رئيس شؤون مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالوزارة وإمام وخطيب جامع أجور، حيث أشاد بجهود مركز عبد الرحمن أجور للرجال في الاهتمام بالناشئة في تعليمهم القرآن الكريم وتربيتهم على قيمه وآدابه، لافتاً إلى أن برنامج المعتكف الإيماني يُقام للسنة الرابعة على التوالي، وله مخرجات واضحة من خلال حفظ الطلاب للقرآن الكريم ومشاركتهم في المسابقات القرآنية المحلية المختلفة.



بعد ذلك تفضل السيد نبيل أجور بتكريم الطلاب المتميزين في برنامج المعتكف الإيماني، وتكريم أفضل صوت وأفضل حافظ بالمعتكف الإيماني، إضافة إلى تكريم بقية المشاركين في البرنامج، وأعضاء اللجنة المنظمة لمسابقة عبد الواحد أجور القرآنية، وتكريم أربعة من كبار السن من رواد جامع أجور.



ثم تفضل الشيخ حسن طيب بالسحب على جوائز المشاركين في مسابقة الكنوز الإسلامية الثانية عشر، والتي تُقام سنوياً بجامع أجور لأهالي مدينة حمد بدعم من عائلة أجور، وقام السيد نبيل أجور بتسليم الجوائز والهدايا للفائزين والذي بلغ عددهم 50 فائزاً وفائزة.



الجدير بالذكر أن مركز عبد الرحمن أجور للرجال لتعليم القرآن الكريم التابع للوزارة يقيم سنوياً برنامجاً مكثفاً لطلابه خلال العشر الأواخر من رمضان، بهدف ربط الطلاب بحفظ القرآن الكريم مع تطبيق سنة الاعتكاف في الشهر الفضيل، كما يقوم جامع أجور وبدعم سخي من عائلة أجور سنوياً بتنظيم مسابقة ثقافية لأهالي مدينة حمد تحتوي على أسئلة في الفقه والسيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي، بغرض تثقيفهم بالمعلومات المهمة التي تخص دينهم ودنياهم، وحث المشاركين على البحث والإطلاع في الكتب العلمية والمراجع والمنافسة الجادة الشريفة.





ح ب/م.ح.



بنا 1322 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/26 - 29 : 04 PM