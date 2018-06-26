وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشيد بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاريع التنموية وخدمة المواطنين المنامة في 26 يونيو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة جمعية توبلي الخيرية، السيد عباس محمد أمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مكتبه بالوزارة.



وخلال اللقاء قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الشكر والتقدير للوزير حميدان على رعايته لحفل ختام المشروع التنموي الذي نظمته الجمعية بعنوان "مهاراتي مصنعي"، والذي حظي باهتمام العديد من النساء العاطلات عن العمل وربات البيوت، كما تم استعراض عدد من البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية لمختلف فئات المجتمع البحريني، وكذلك استعراض أبرز المشاريع والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز جهود الجمعية الخيرية والتنموية.



وبهذه المناسبة، أشاد سعادة الوزير حميدان بمبادرات جمعية توبلي الخيرية، التي تعتبر من الجمعيات النشطة والمميزة في العمل الخيري والتنموي، منوهاً بما اطلع عليه من خطط مستقبلية للجمعية، ومؤكداً في الوقت ذاته على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاريع التنموية من خلال الشراكة المجتمعية التي تعود بالنفع والفائدة على مختلف شرائح المجتمع، ومشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المستمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات لكافة فئات المواطنين.



من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية توبلي الخيرية عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على دعمها ومساندتها الدائمة لجهود ومشاريع الجمعية، مؤكدين حرصهم على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بهدف تلبية احتياجات أهالي المنطقة بيسر وسهولة، والارتقاء بمستوى الخدمات التنموية المقدمة للمواطنين.





م.ف.ق/م.ح.



بنا 1318 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/06/26 - 25 : 04 PM