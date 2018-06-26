فريق عمل متابعة إعداد المؤشرات الإحصائية الخليجية يعقد اجتماعه الثاني بالرياض الرياض في 26 يونيو / بنا / عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني لفريق عمل متابعة إعداد مؤشرات إحصائية لتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.



وقام فريق العمل باعتماد محضر الاجتماع الأول ومتابعة تنفيذ ما ورد به من توصيات، واعتماد التقرير النهائي للمرحلتين الأولى والثانية لدراسة أرض الواقع، كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير المستجدات حول مشروع بناء النماذج الاقتصادية، ومناقشة المقترحات بشأن المنتدى الاقتصادي السنوي.



ويعمل الفريق على متابعة إعداد المؤشرات الإحصائية لاستكمال تقرير مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك من خلال مراجعة الاستبيانات المقترح إرسالها للجهات المختصة في دول مجلس التعاون، وتحديد التحديات في تنفيذ العمل المشترك، كما يقوم بوضع المقترحات التي تساعد في حل المعوقات التي تواجه تنفيذ القرارات.



يذكر أن فريق عمل متابعة إعداد المؤشرات الاحصائية لتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع يضم في عضويته كلا من الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ن.ف/ع ع



بنا 1238 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/26 - 46 : 03 PM