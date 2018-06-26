منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث في اجتماع خاص اليوم توسيع صلاحياتها لاهاي في 26 يونيو / بنا / تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم وغدا، اجتماعًا خاصًا تبحث خلاله تعزيز صلاحياتها، في خطوة غير مسبوقة ضمن مساع دولية للتصدي لخطر الأسلحة الكيميائية.

الاجتماع الذي يأتي بطلب بريطاني وأيده 64 بلدًا، جاء على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال ، وما اثارته من ازمة بين لندن وموسكو بعد ان وجهت السلطات البريطانية اصابع الاتهام الى المخابرات الروسية، بينما نفت موسكو ذلك.

ويبحث الاجتماع توسيع صلاحيات المنظمة عبر منحها سلطة تحديد الجهة المسؤولة عن شن الهجمات الكيميائية مستقبلًا، بعد ان اثارت العديد من مثل هذه الهجمات خاصة في سوريا مؤخرا قلقا وغضبا دوليا.

وتقود بريطانيا بدعم اوروبي الدعوات الدولية لتوسيع صلاحيات المنظمة وقد قدمت مسودة اقتراح سيحتاج إلى موافقة ثلثي الدول لتمريره ، في حين ترى موسكو أن الجهة الوحيدة المخولة بتسمية المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية، هو مجلس الأمن.

ولم ينجح المجتمع الدولي حتى الآن في الاتفاق على أي إجراءات عقابية ضد الجهات التي يُعتقد أنها مسؤولة عن ارتكاب الهجمات الكيميائية لعدم امتلاك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصلاحيات لتحديد المسؤولين.







خ.س



بنا 1052 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/26 - 57 : 01 PM