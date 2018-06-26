مدير أركان الحرس الوطني يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة المنامة في 26 يونيو / بنا / استقبل معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني في مكتبه بمعسكر الصخير صباح اليوم، سعادة اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء، رحّب معالي مدير أركان الحرس الوطني بسعادة قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق ، مشيداً معاليه بدور قوات درع الجزيرة المشتركة الراسخ في حفظ حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، كما تخلل اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.



خ.ب/خ.س



بنا 0920 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/26 - 30 : 12 PM