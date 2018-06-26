مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل رئيس مجلس دول الآسيان والبحرين المنامة في 26 يونيو / بنا / استقبل سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية بمكتبه في قصر القضيبية اليوم الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس دول الآسيان والبحرين يرافقه كل من السيدة فريال ناس والسيد نبيل أجور والسيد يوسف صلاح الدين.

وقد رحَّب الدكتور فخرو بالشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة ومرافقيه، مشيدا بجهود مجلس دول الآسيان والبحرين في تنمية العلاقات بين مملكة البحرين ومجموعة دول الآسيان، متمنيًا لهم كل التوفيق لتحقيق الاهداف التنموية والاستثمارية.



كما تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من الموضوعات الخاصة بالشأن التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين والجهود المبذولة لتعزيز البنية الاقتصادية وزيادة مشاركة رجال الأعمال والتجار في تنمية الأنشطة الاقتصادية الدولية مع المملكة.



خ.ب/خ.س



بنا 0909 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/26 - 17 : 12 PM