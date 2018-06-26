ميرزا يطلع على استراتيجيات الطاقة النووية للأغراض السلمية المنامة في 26 يونيو/ بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه هيلين كوك الاستشارية والخبيرة في استراتيجيات الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء المهندس عدنان محمد فخرو.

وخلال اللقاء استعرضت كوك مع الوزير الأفكار والاستراتيجيات التي ممكن أن تتبناها البحرين في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، خصوصاً في مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والنظر في مصادر الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء بدلا من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وباعتبار الطاقة النووية أحد البدائل المطروحة لهذا الغرض.



وقد أعرب الدكتور ميرزا عن تقديره للجهود التي تقوم بها الخبيرة هيلين في هذا المجال، مؤكداً بأن هذا الأمر هو موضع بحث ودراسة من قبل الحكومة الموقرة للنظر في تبني أفضل وأنسب الاستراتيجيات المطروحة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبدورها أعربت كوك عن شكرها الجزيل للوزير على حفاوة الاستقبال والنقاش المثمر.









ن.ف/و.ش



بنا 0818 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/26 - 24 : 11 AM