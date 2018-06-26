سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير التونسي لدى المملكة المنامة في 26 يونيو/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية سعادة السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة بمناسبة انتهاء فتره عمله سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.

وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بسعادة السفير مع الإعراب عن الشكر والتقدير لما قام به من جهد طيلة فترة عملة لتعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين و الجمهورية التونسية وتطوير تعاون البلدين في المجالات المختلفة لما فيه خير وصلاح شعبيهما الشقيقين، متمنياً لسعادة السفير كل توفيق في مهامه المقبلة، وللشقيقة تونس المزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه عبر بن يوسف عن تقديره و شكره لسمو نائب رئيس الوزراء على استقباله له، وسعادته بالعمل سفيراً لبلاده في مملكة البحرين، ولما لقيه من تعاون من قبل الجميع مما أسهم في نجاح مهمته، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.





م.ف.ق/و.ش



بنا 0809 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/26 - 16 : 11 AM