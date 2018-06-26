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جلالة الملك المفدى يصادق و يصدر قانون رقم (27) لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون محكمة التمييز
2018/06/26 - 59 : 10 AM
المنامة في 26 يونيو/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم ( 27 ) لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون محكمة التمييز بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة ( 8 ) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1989، النص الآتي:
مادة ( 8 ) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.

المادة الثانية:

تُلغى المادة ( 8 ) مكرراً من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1989.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

م.ف.ق/و.ش

بنا 0754 جمت 26/06/2018


عدد القراءات : 35         اخر تحديث : 2018/06/26 - 59 : 10 AM
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