عقوبات اوروبية على جنرالات من ميانمار بسبب التطهير العرقي للروهينغا لوكسمبورغ في 26 يونيو/ بنا / فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلادش.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين السبعة ومنعهم من السفر لدول الاتحاد بعدما مدد التكتل حظرا للأسلحة وقرر وقف أي تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار.

وفي غضون ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي، قال جيش ميانمار إن أحد القادة العسكريين الذين تشملهم العقوبات أقيل أمس الاثنين فيما ترك آخر الجيش الشهر الماضي بعد أن تقرر نقله.

وتمثل العقوبات الاوروبية تحولا في دبلوماسية الاتحاد الذي كان علق قيودا فرضها على ميانمار عام 2012 دعما لتحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية.



وتأزمت العلاقات بين الطرفين بسبب حملة التطهير العرقي لجيش ميانمار لاقلية الروهينغا بولاية راخين في شمال غرب البلاد، وهي حملة شجبتها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "تطهير عرقي".









خ.س



بنا 0743 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/06/26 - 54 : 10 AM