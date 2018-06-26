50 مصابا واعتقالات عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" نابلس في 26 يونيو/ بنا / أصيب حوالي 50 فلسطينيا، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس، واقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقا، وجرى اعتقال 7 فلسطينيين آخرين.



وأفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الانباء الفلسطينية أن مئات المستوطنين اقتحموا المقام في الثانية فجرا بحراسة مشددة من جيش الاحتلال؛ لأداء طقوس تلمودية ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة قرابة خمسين فلسطينيا.



وأشارت المصادر إلى اصابة فلسطيني وابنه وشاب اخر (18 عاما) بالرصاص الحي، فيما اصيب 26 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفية، وجرى نقل طفل (14 عاما) لمستشفى رفيديا إثر إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الرأس.



وأضافت المصادر أن 17 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع قرب المقام، جرى علاجهم ميدانيا.



ونوهت المصادر الأمنية، إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في شارعي المدارس والقدس، واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، وفتشت عدة منازل واعتلت اسطح عدد منها.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل شرقا، واعتقلت فلسطينيين.



خ.س



بنا 0710 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/26 - 26 : 10 AM