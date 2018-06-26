لجنة تطوير التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم تستعرض إنجازاتها خلال العام الدراسي المنامة في 26 يونيو / بنا / ترأس الدكتور فوزي الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس لجنة تطوير التعليم الفني والمهني الاجتماع الختامي للجنة خلال العام الدراسي 2017/2018، والذي خُصص لاستعراض تقرير إنجازات اللجنة وتوصياتها.

وقد تضمن التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة لتحقيق مهامها الأساسية، وهي متابعة مسيرة النظام الفني المطور بمدارس التعليم الفني والمهني للتأكد من تحقيق أهدافها، ووضع خطة لتقييم مخرجات النظام المطور من قبل سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، واتخاذ ما يلزم لتسكين مؤهلات النظام الفني المطور ضمن منظومة الإطار الوطني للمؤهلات، وإيجاد آفاق جديدة لتوثيق أوجه التعاون بين مؤسسات سوق العمل والتعليم الفني والمهني، وتفعيل التوصيات الواردة في تقرير الاستراتيجية الوطنية.



كما تمت خلال الاجتماع مناقشة طرح تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، وبلورة محتوى البرامج لتشمل المهارات الأساسية المطلوبة، إضافةً إلى الشروع في إعداد مقترح لتطوير التدريب المهني للطلبة.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0644 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/26 - 57 : 10 AM