معهد البحرين للتدريب يواصل استقبال طلبات الالتحاق ببرامجه النظامية المنامة في 26 يونيو / بنا / واصل معهد البحريـن للتدريب استقبال طلبات الالتحاق ببرامجه النظامية والتي تستمر لغـاية 19 يوليو المقبل، داعيا الراغبين في التسجيل إلى اصطحاب الأوراق والمستندات المطلوبة، وتشمل كشف الدرجات الأصلية لجميع الفصول في الثانوية العامة ونسخة منها، ورسالة المعادلة الأصلية الصادرة من وزارة التربية والتعليم لخريجي المدارس الخاصة ونسخة منها، وشهادة حسن سير وسلوك حديثة، وإفادة التخرج الأصلية مع كشف الدرجات للطلبة الجامعيين ونسخة منها، ونسخة من جواز السفر، وصورة شخصية حديثة، مع إبراز البطاقة الذكية الأصلية للمتقدم، والشهادات الدراسية الأصلية للمطابقة، إضافةً إلى رسوم تقديم مقدارها 10 دينار بحريني غير قابلة للاسترجاع.

واوضح المعهد ان البرامج التي يطرحها المعهد للتسجيل هي: الدبلوما الوطنية في الإدارة (إدارة الموارد البشرية)، والدبلوما الوطنية في الإدارة (المحاسبة)، والدبلوما الوطنية في الإدارة (إدارة الأعمال)، والدبلوما الوطنية في البنوك والصيرفة الإسلامية والمدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات، والدبلوما المتقدمة في إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية)، والدبلوما المتقدمة في إدارة الأعمال (المحاسبة)، والدبلوما المتقدمة في إدارة الأعمال، وهذه البرامج مدرجة في الإطار الوطني للمؤهلات.



واضاف ان من بين البرامج ايضا "الدبلوم المطور في الهندسة الكهربائية والالكترونية، والدبلوم المطور في تكنولوجيا السيارات، والدبلوم المطور في الهندسة الميكانيكية، والدبلوم المطور في الإنشاءات والبيئة العمرانية (الهندسة المدنية)، والدبلوم المطور في الهندسة (الميكاترونكس)، والدبلوم المطور في تقنية المعلومات (تطوير البرمجيات)، والدبلوم المطور في تقنية المعلومات (الشبكات و نظم الدعم)، والدبلوم المطور في الفنون والتصميم (التصميم ثلاثي الأبعاد)، والدبلوم المطور في الفنون والتصميم (التصميم الجرافيكي)، والدبلوم المطور في الزراعة، والدبلوم الوطنية العليا في الهندسة الكهربائية و الالكترونية، والدبلوم الوطنية العليا في هندسة الأجهزة الدقيقة والتحكم، والدبلوم الوطنية العليا في الهندسة الميكانيكية، والدبلوم الوطنية العليا في البناء والبيئة العمرانية (الهندسة المدنية)، والدبلوما الوطنية العليا في الهندسة (الهندسة العامة)، والدبلوما الوطنية العليا في الحوسبة، وتأتي هذه البرامج ضمن برامج الجهة المانحة (BTEC)، إضافة إلى ذلك برنامج الدبلوم في عمليات السفر والسياحة.



وللمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم 17870922-17870933.





م.ف.ق/و.ش



بنا 0536 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/06/26 - 47 : 08 AM