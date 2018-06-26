الجيش الوطني اليمني يحبط محاولات تسلل لمليشيا الحوثي على محيط مطار الحديدة الحديدة في 26 يونيو/ بنا / تمكنت قوات الجيش الوطني في ألوية العمالقة من إحباط محاولات تسلل يائسة للمليشيا الانقلابية على محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية وتكبدها خسائر فادحة.



وقال ركن العمليات العسكرية في اللواء الثاني عمالقة العقيد احمد علي الجحيلي بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن قوات الجيش الوطني التابعة لألوية العمالقة والمقاومة التهامية تمكنت من تأمين محيط مطار الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية وجزء لا باس به من الجهة الشمالية.



وأضاف الجحيلي إن المليشيا الحوثية الانقلابية تحاول وبشكل مستمر قطع طريق الإمداد من جهة الجاح وبقربها جهة الفازة وتقوم بالهجوم على هاتين المنطقتين ولكن ابطال الجيش الوطني افشلوا جميع محاولات المليشيا الإنقلابية وتم اسر عدد من عناصرها بعد كمين محكم نفذه الأبطال.

واشار الى ان قوات الجيش الوطني تمكنت من التوغل باتجاه كيلو 16 وطريق الكورنيش، لافتاً إلى أن التقدم محدود بسبب الألغام وبعض كمائن المليشيا الخارجين من الانفاق المحفورة سابقا.



واكد الجحيلي ان المليشيا الحوثية الانقلابية تعيش حالة من التقهقر والانهيار بعد ان أصبحت جميع خطوط إمداداتها شبه معطلة بسبب تمشيط طيران التحالف العربي والاباتشي واستهداف اي تحركات للمليشيا، مشيراً الى انشقاقات وخلافات بين قيادات المليشيا الإنقلابية وكل طرف يحمل الاخر مسؤولية فقدانها للمطار.





و.ش



بنا 0529 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/26 - 40 : 08 AM