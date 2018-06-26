وسائل اعلام سورية: سقوط صاروخين إسرائيليين قرب مطار دمشق الدولي دمشق في 26 يونيو/ بنا / اعلنت وسائل اعلام سورية عن سقوط صاروخين إسرائيليين فجر اليوم الثلاثاء في محيط مطار دمشق الدولي جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق.

وقال التلفزيون الرسمي السوري في وقت متأخر أمس الاثنين أن صاروخين إسرائيليين سقطا في محيط مطار دمشق الدولي.



من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصاروخين الإسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار"، مشيرا إلى أن "القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة".

وأضاف أن "انفجارا وقع الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قرب المطار بسبب الصاروخين اللذين أطلقتهما طائرات إسرائيلية من جهة هضبة الجولان.



وكانت إسرائيل نفذت عشرات الضربات على مواقع للفصائل التي تدعمها في سوريا خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.









و.ش



بنا 0524 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/26 - 28 : 08 AM