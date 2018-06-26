مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/26 - 16 : 08 AM
المنامة في 26 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالته يترأس جلسة مجلس الوزراء .. الملك يوجه:اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
/جلالة الملك: معالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها و لا بديل عن النجاح.
/جلالة الملك: سرعة انعقاد اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة وتطعيمها بالخبرات العلمية والعملية.
/سمو رئيس الوزراء: التوافق عبر اللجنة الحكومية البرلمانية والوصول الى حل يرضي الجميع.
/وزير التربية يبحث التعاون مع السفير السعودي لدى اليونسكو.
/وزير الإسكان: توزيع ثاني دفعات مشروع 609 بسترة.
/مساعد وزير الخارجية: لم يتواصل أحد من مكتب الأمم المتحدة معنا قبل أن يمارس زيد بن رعد تجنيه على البحرين.
/مديرة اليونسكو تزور عددا من مواقع التراث الإنساني في المملكة.
/لجنة التراث العالمي تعقد مؤتمرها الصحفي في مملكة البحرين.
/«بلدية الشمالية» تشدد العقوبات ضد المخالفين لقانون الاعلانات.
/الأمير سلطان بن سلمان: البحرين أصبحت مركزًا للثقافة في العالم.
/الأمين العام للتظلمات يلتقي نائب رئيس بعثة الاتحاد السويسري الدبلوماسية المعتمدة لدى البحرين.
/«مالية الشورى» تبحث مشروع تعديل قانون الميزانية العامة للدولة.
/التحالف العربي: مقتل 8 عناصر من حزب الله اللبناني في اليمن.
/تجد التظاهرات بطهران بعد انهيار التومان.
/أردوغان يتجه إلى رئاسة بسلطات معززة بعد فوزه في الانتخابات بتركيا.
/غارات على درعا وقوات النظام السوري تسعى إلى عزل مناطق تحت سيطرة المعارضة.
/البحرية الليبية تعلن إنقاذ حوالي ألف مهاجر في المتوسط خلال 24 ساعة.
/جولة محادثات جديدة في الخرطوم لإنهاء الحرب في جنوب السودان.
/القضاء العراقي: إعادة فرز الأصوات «المشكوك بها فقط».
و.ش
بنا 0510 جمت 26/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/26 - 16 : 08 AM