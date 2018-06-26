مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 26 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالته يترأس جلسة مجلس الوزراء .. الملك يوجه:اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

/جلالة الملك: معالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها و لا بديل عن النجاح.

/جلالة الملك: سرعة انعقاد اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة وتطعيمها بالخبرات العلمية والعملية.

/سمو رئيس الوزراء: التوافق عبر اللجنة الحكومية البرلمانية والوصول الى حل يرضي الجميع.

/وزير التربية يبحث التعاون مع السفير السعودي لدى اليونسكو.

/وزير الإسكان: توزيع ثاني دفعات مشروع 609 بسترة.

/مساعد وزير الخارجية: لم يتواصل أحد من مكتب الأمم المتحدة معنا قبل أن يمارس زيد بن رعد تجنيه على البحرين.

/مديرة اليونسكو تزور عددا من مواقع التراث الإنساني في المملكة.

/لجنة التراث العالمي تعقد مؤتمرها الصحفي في مملكة البحرين.

/«بلدية الشمالية» تشدد العقوبات ضد المخالفين لقانون الاعلانات.

/الأمير سلطان بن سلمان: البحرين أصبحت مركزًا للثقافة في العالم.

/الأمين العام للتظلمات يلتقي نائب رئيس بعثة الاتحاد السويسري الدبلوماسية المعتمدة لدى البحرين.

/«مالية الشورى» تبحث مشروع تعديل قانون الميزانية العامة للدولة.

/التحالف العربي: مقتل 8 عناصر من حزب الله اللبناني في اليمن.

/تجد التظاهرات بطهران بعد انهيار التومان.

/أردوغان يتجه إلى رئاسة بسلطات معززة بعد فوزه في الانتخابات بتركيا.

/غارات على درعا وقوات النظام السوري تسعى إلى عزل مناطق تحت سيطرة المعارضة.

/البحرية الليبية تعلن إنقاذ حوالي ألف مهاجر في المتوسط خلال 24 ساعة.

/جولة محادثات جديدة في الخرطوم لإنهاء الحرب في جنوب السودان.

/القضاء العراقي: إعادة فرز الأصوات «المشكوك بها فقط».









و.ش



بنا 0510 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/06/26 - 16 : 08 AM