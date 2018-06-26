الطقس في البحرين: حار خلال النهار المنامة في 26 يونيو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله حارا خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية غربية من 12 الى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 42 مئوية .. والصغرى 30 مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 20 %.





و.ش



بنا 0450 جمت 26/06/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/06/26 - 57 : 07 AM