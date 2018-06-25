الأمين العام للامم المتحدة يطالب بحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية نيويورك في 25 يونيو/بنا/ أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين أن الحل العادل والشامل في الشرق الأوسط يكمن في حل الدولتين اللتين يعيشان جبنا الى جنب في سلام وأمان.







وقال غوتيريس: إن "التوصل إلى حل الدولتين الشامل والعادل والدائم، الذي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب بسلام في إطار حدود آمنة معترف بها، أمر أساسي للسلم والاستقرار في المنطقة بأسرها والتوترات وأعمال العنف الأخيرة في غزة، تذكر بهشاشة هذا الوضع وأن الدعم الدولي مهم لخلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات مباشرة ذات مغزى بين الجانبين".



وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه انقسامات عميقة وأوضاعا تثير القلق وتمزقا مؤسفا لنسيجها الديني والعرقي والثقافي المنوع، كما يقوّض السلامَ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان الصراعاتُ القديمة والحديثة والمظالم الاجتماعية وتقلص المساحة الديمقراطية وظهور الإرهاب والأشكال الجديدة للتطرف العنيف.



ودعا الأمين العام إلى الإقرار بأن إرث الماضي، بما في ذلك حقبة الاستعمار وعواقب الحرب العالمية الأولى، يفاقم الكثير من مشاكل اليوم، مضيفا أن "المنطقة كانت واحدة من أعظم المواطن في التاريخ للازدهار الثقافي والتعايش، وأصبح بها الكثير من خطوط المواجهة القديمة والجديدة، بما في ذلك "الجرح الفلسطيني الإسرائيلي"، وعودة ظهور منافسات شبيهة بحقبة الحرب الباردة.



وكان مجلس الأمن عقد اليوم جلسة مناقشة تركز على المنطقة العربية بعنوان "صيانة السلم والأمن الدوليين: استعراض شامل للوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ترأسها نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرنشين شاركت فيها عدة دول ومنظمات إقليمية.





س.ي



بنا 2026 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/25 - 29 : 11 PM