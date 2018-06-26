أمين عام مجلس التعاون يلتقي أمين عام منظمة دول الكومنولث لندن في 25 يونيو/ بنا / التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع معالي البارونة باتريشيا اسكتلند الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث، وذلك في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الأدوار والمهام التي يقوم بها كل من مجلس التعاون ومنظمة دول الكومنولث في تعزيز التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. كما تم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمنظمة دول الكومنولث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السيد نبيل جوهر مساعد الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث والوفد المرافق للأمين العام.





ح ب/م خ



بنا 2018 جمت 25/06/2018





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