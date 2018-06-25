جزر القمر تؤكد دعمها للتحالف العربي في عملية اعادة الأمل باليمن موروني في 25 يونيو / بنا / أكدت جمهورية جزر القمر دعمها لدولة الإمارات والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن .







وذكرت وكالة انباء الامارات ان محمد الأمين صيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جزر القمر اكد في بيان صدر عقب الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي لجمهورية جزر القمر على موقف بلاده الثابت تجاه دعم الشرعية في اليمن لإعادة الأمن والإستقرار الى هذا البلد ودعم عملية تحرير محافظة الحديدة والتي تأتي بناء على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن .



وقال " نتطلع إلى تحرير الأراضي اليمنية كافة من سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية وعودة الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على الجمهورية اليمنية " .



أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جزر القمر أهمية الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حيث عكست العلاقات المتميزة بين البلدين وكان هناك تطابق في الآراء بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية.





س.ي



بنا 1756 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/25 - 03 : 09 PM