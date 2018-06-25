عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع وزيرة خارجية الهند نيودلهي في 25 يونيو / بنا / التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات في نيودلهي اليوم سوشما سوراج وزيرة خارجية جمهورية الهند وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.





وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقة والنفط وغيرها من المجالات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وأوجه تطوير وتعزيز آفاقها في شتى المجالات بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية الهند وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتميزة التي تربط بين البلدين مشيرا سموه إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تطوير وتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي سوشما سواراج تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ومعهد التدريب الدبلوماسي الهندي .





ع ذ



بنا 1709 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/25 - 41 : 08 PM