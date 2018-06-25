الامارات والهند تؤكدان دعمهما للحوار الاستراتيجي بين البلدين لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع الطاقة نيودلهي في 25 يونيو / بنا / أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند اليوم عن دعمهما للحوار الاستراتيجي الذي يجري حالياً بين دولة الإمارات وجمهورية الهند حول توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع الطاقة .



وأعربا عن رغبة بلديهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الراسخة في كافة مجالات قطاع الطاقة وخاصة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وتسويق المنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ناريندرا مودي عقب ورشة العمل المشتركة التي نظمتها أدنوك بالتعاون مع وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية والتي تهدف إلى توسعة نطاق الشراكات والاستثمارات في قطاع النفط والغاز بين البلدين.





ع ذ



بنا 1648 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/25 - 54 : 07 PM