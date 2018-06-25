المديرة العامة لليونسكو تزور عددا من مواقع التراث الإنساني بالمملكة المنامة في 25 يونيو/ بنا / على هامش زيارتها لمملكة البحرين لحضور حفل افتتاح الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التراث العالمي الذي أقيم مساء أمس الأحد زارت السيدة أودري آزولاي مدير عام منظمة اليونسكو عددًا من مواقع التراث العالمي في المملكة .



وتعرفت السيدة أزولاي على ثاني موقع مسجل على قائمة التراث الإنساني خلال زيارتها لقلعة بوماهر ومركز زوارها الذي يعد بوابة طريق اللؤلؤ وشاهد على اقتصاد الجزيرة. وذلك بعد زيارتها للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي يهتم بصون وحماية مواقع التراث الإنساني في مختلف الدول العربية.



وكانت السيدة آزولاي مدير عام اليونسكو قد زارت موقع قلعة البحرين (الموقع الأول المسجل ضمن قائمة التراث الإنساني)، واطلعت على مقتنيات متحف موقع القلعة الذي يسرد تاريخ الموقع.





ح ب/س.ي/ع ذ



بنا 1644 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/25 - 51 : 07 PM