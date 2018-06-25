الموارد البشرية بوزارة الداخلية تنظم دورة "إدارة الأولويات" لعدد من ضباط وموظفي إدارات وزارة الداخلية المنامة في 25 يونيو/ بنا / نظمت الموارد البشرية بوزارة الداخلية دورة تدريبية بعنوان "إدارة الأولويات" ، شارك فيها عدد من ضباط وموظفي إدارات وزارة الداخلية، وذلك انطلاقا من حرص الموارد البشرية على تطوير أداء الكادر البشري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين .



وأشار الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لاستراتيجية العمل والبرامج التدريبية الهادفة لرفع كفاءة الخدمات وأداء الموظفين العاملين في الوزارة من خلال وضع المعايير الأساسية للنجاح والتميز ، مضيفاً بأن الدورة تهدف إلى التعرف على مبادئ إدارة الأولويات، وآلية النجاح في إنجاز المهام، وتحقيق الأهداف من خلال تنظيم الأولويات، معرباً عن شكره وتقديره للإدارة العامة للمرور على المشاركة في إنجاح البرامج التطويرية التي تنفذها الموارد البشرية ، مؤكداً استمرار الشراكة والتعاون مع إدارات وزارة الداخلية لتلبية كافة الاحتياجات التطويرية وصولا للأهداف التي تسعى لتحقيقها .

وفي ختام الدورة ، قام مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين فيها ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.



ح ب/م خ/ع ذ



بنا 1554 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/06/25 - 14 : 07 PM