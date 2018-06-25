مركز الاتصال الوطني يطلق مسابقة أفضل فيديو قصير حول أهداف التنمية المستدامة المنامة في 25 يونيو/ بنا / ينظم مركز الاتصال الوطني مسابقة أفضل فيديو قصير حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع تحضيرات مملكة البحرين لمناقشة تقريرها الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو القادم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وفي هذا الصدد قال السيد سامي هجرس مدير إدارة المكتب الإعلامي في مركز الاتصال الوطني رئيس لجنة التحكيم إن " إطلاق هذه المسابقة التوعوية يأتي في إطار الجهود المشتركة لتشجيع أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب للمشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعرّف على أفكارهم ورؤاهم وتنمية مهاراتهم في مجال التنمية المستدامة".

وأكّد هجرس على سعي المسابقة إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال إنتاج الأفلام التثقيفية القصيرة وإفساح المجال أمامها لتكون كوادر إعلامية تساهم في إثراء واستدامة العمل التنموي الوطني وفق خطط وبرامج مدروسة، بما ينفذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وفى إطار جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف مدير إدارة المكتب الإعلامي في مركز الاتصال الوطني أن "من أهداف المسابقة إثراء المحتوى الذي يصور واقع العمل الدؤوب في مملكة البحرين بأهداف التنمية المستدامة وابرازها في المحافل العربية والعالمية خاصة وأن البحرين سباقة في التخطيط والتنفيذ لمختلف البرامج التنموية. كما تهدف المسابقة الي تكثيف عدد المبادرات الداعية إلى ذلك مع مراعاة القيمة النوعية والمضمون الهادف، وتشجيع المهتمين في إنتاج الأفلام التوعوية القصيرة بما يعزز جهود مملكة البحرين في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030".

وحول شروط التقديم للمسابقة قال رئيس لجنة التحكيم إنّ باب المشاركة متاح للبحرينيين والمقيمين من كافة الفئات العمرية، شريطة أن تكون فكرة الفيلم إبداعية وتتناول أحد أهداف التنمية المستدامة أو كلّها مجتمعة، وأن تتراوح مدّة العمل ما بين دقيقة إلى ثلاث دقائق حديثة الإنتاج، علماً بأنه قد تم تخصيص جوائز مالية بقيمة 1200 دينار بحريني للمركز الأول، و 800 دينار بحريني للمركز الثاني، 500 دينار بحريني لصاحب المركز الثالث، لافتاً إلى أن الأعمال المشاركة سيتم تقييمها من قبل لجنة تحكيم مختصة بمعايير وأهداف التنمية المستدامة، ويمكن تلقي الاستفسارات حول المسابقة، وتقديم الأعمال المشاركة عبر الموقع الإلكتروني التالي www.bahrainsdgs.video



ح ب/م خ/ع ذ



بنا 1553 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/06/25 - 00 : 07 PM