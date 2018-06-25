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وزير التربية يبحث التعاون مع السفير السعودي لدى اليونسكو
2018/06/25 - 10 : 04 PM
المنامة في 25 يونيو / بنا / استقبل وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" سعادة الدكتور إبراهيم البلوي، بمناسبة زيارته إلى المملكة للمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي.

وقد أطلع الوزير الدكتور البلوي على المشروعات التطويرية التي تنفذها الوزارة في المجالات التربوية والتعليمية، كما بحث معه مجالات التعاون بين البحرين والمملكة العربية السعودية، في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر المقابلة كل من الأمين العام للجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الدكتورة لبنى صليبيخ، ونائب المندوب الدائم لمملكة البحرين بمنظمة اليونسكو والمستشار الثقافي بسفارة المملكة بباريس الشيخة وفاء بنت عبدالله آل خليفة .



أ.ا.ش/ع ذ

بنا 1153 جمت 25/06/2018


عدد القراءات : 50         اخر تحديث : 2018/06/25 - 10 : 04 PM
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