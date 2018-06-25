القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة قيمتها المالية حوالي 8200 دينار المنامة في 25 يونيو/ بنا / صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة مكافحة المخدرات ، تمكنت من القبض على شخص بحريني (30 عاماً) ، بحوزته مواد مخدرة وأدوات تستخدم في الترويج والتعاطي ، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات ، بحوالي 8200 دينار.



وأوضح أن التحريات الأولية ، أشارت إلى حيازة المشتبه به ، مواد مخدرة بغرض ترويجها ، وبعد تأكيد المعلومات وجمع الأدلة اللازمة ، تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور ، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة ، تم القبض عليه ، مضيفاً أنه بتفتيش مسكنه ، تم العثور على المواد المخدرة المضبوطة .



وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم تحريز المواد المضبوطة ، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة .



ح ب/ع ذ



بنا 1219 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/25 - 40 : 03 PM