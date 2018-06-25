الإسكان توزع ثاني دفعات مشروع 609 بسترة المنامة في 25 يونيو / بنا / تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتلبية لاحتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الوزارة قامت صباح اليوم، بتوزيع ثاني دفعات مشروع مجمع 609 بسترة على المواطنين المستحقين لليوم الثاني.



وتابع وزير الإسكان أن الوزارة بدأت عملية توزيع مشروع مجمع 609 بسترة من يوم أمس وستستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن هذا التوزيع الذي تشهده الوزارة اليوم يعد سادس المشاريع المدرجة ضمن خطة توزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد بعد أن بدأتها الوزارة بتوزيع كل من مشروع أم الحصم، ومدينة خليفة، ومدينة سلمان، ومشروعي عراد والبسيتين، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تسخير طاقاتها من أجل إتمام تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات السكنية خلال فترة زمنية قصيرة تمتد إلى شهر أغسطس المقبل أسوة ببرنامج المراحل السابقة من التوزيعات الذي شهد توزيع أكثر من 15 ألف وحدة سكنية مؤخرًا.



وفيما يتعلق بنسب الإنجاز بالمشروع، قال الوزير باسم الحمر إن مشروع مجمع 609 بسترة يشهد نسب إنجاز متقدمة للغاية، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 740 وحدة سكنية حال اكتمال نسب الإنجاز بكافة مراحله.



وأردف أن المشروع يتوافر به جميع الخدمات والمرافق التجارية والاجتماعية الأساسية التي تخدم أهالي المنطقة، شأنه في ذلك شأن جميع المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة في كافة محافظات المملكة، حيث تحرص الوزارة لدى التصميم لأي مشروع إسكاني ضمان توافر المساحات اللازمة للخدمات والمرافق التي توفر الاحتياجات الاساسية لقاطني الوحدات السكنية.



وبين المهندس الحمر أن مشروع مجمع 609 بسترة يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكداً أن توالي توزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج.



وأضاف الوزير إنَّ برنامج توزيع 5000 وحدة سكنية يترجم الرعاية الكبيرة التي يوليها عاهل البلاد المفدى للخدمات الإسكانية وحرص جلالته على سرعة وصول الخدمات الإسكانية لمستحقيها، مشيرًا إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كان لها بالغ الأثر في تحقيق المكتسبات الإسكانية التي تشهدها المملكة حاليًا، سواء على صعيد نمو وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في المجمعات والمدن الإسكانية، أو سرعة توزيع الوحدات على المستفيدين.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1218 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/25 - 40 : 03 PM