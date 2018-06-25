الأمانة العامة تشارك في الاجتماع المشترك للفريق الحكومي الدولي المفتوح بفيينا فيينا في 25 يونيو / بنا / شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالبعثة الدائمة في فيينا وقطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة، في الاجتماع المشترك للفريق العامل المعني باسترداد الموجودات وفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد مؤخراً بفيينا.



وخلال الاجتماع، تم تقديم لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المتعلقة باسترداد الموجودات، حيث قام ممثلو الدول الأطراف بتقديم عروض وإلقاء بيانات تبين أبرز ما قامت به حكومات دولهم في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجهود المبذولة في مجال استرداد الموجودات وعرض أهم الممارسات الجيدة ومناقشة التحديات المختلفة في هذا المجال.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1158 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/25 - 41 : 03 PM