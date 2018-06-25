الأمين العام للتظلمات يلتقي نائب رئيس بعثة الاتحاد السويسري الدبلوماسية المعتمدة لدى البحرين المنامة في 25 يونيو / بنا / التقى الأمين العام للتظلمات السيد نواف محمد المعاودة اليوم بمكتبه في ضاحية السيف، مع السيد باسكال راس، نائب رئيس بعثة الاتحاد السويسري الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء، رحب الأمين العام للتظلمات بالدبلوماسي السويسري، ثم قدم له شرحًا عن الأمانة العامة للتظلمات، ومهامها واختصاصاتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان، والمعاملة الإنسانية تجاه الجمهور، بمن فيهم أبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في البحرين.



كما استعرض السيد نواف المعاودة مع الضيف الزائر أهم ما ورد في التقارير السنوية التي أصدرتها الأمانة العامة للتظلمات، وكذلك دور ومهام مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتطرق أيضًا إلى صور التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية في إطار برامج التعاون الدولي والتدريب وتبادل الخبرات.



حضر اللقاء من جانب الأمانة العامة للتظلمات السيد أسامة أحمد العصفور نائب الأمين العام، والسيدة غادة حميد حبيب مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير.







أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1157 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/25 - 42 : 03 PM