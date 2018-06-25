الجيش اليمني يأسر قيادي حوثي و 7 خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي في صعدة صعدة في 25 يونيو/ بنا / أعلنت قوات الجيش اليمني القبض على قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية ومعه 7 خبراء من مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي في مديرية الملاحيط جنوب غربي محافظة صعدة.



وأكد مصدر عسكري في تصريح لموقع " سبتمبر نت " الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش تمكنت خلال عملية نوعية نفذتها من أسر القيادي في المليشيا و 7 خبراء عسكريين من مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيط وأن المعارك المستمرة منذ أسبوع في جبل الروقي والمناطق المحيطة بها ضمن عملية قطع رأس الأفعى ، أسفرت عن مصرع 220 من عناصر المليشيا الانقلابية.

كما اكد المصدر أن قوات الجيش اليمني ، مسنودة بمقاتلات التحالف ، تمكنت من تحرير قمة جبل "حرم" وباتت تسيطر ناريا على عدد كبير من المواقع المحيطة بالجبل .





خ.س/ع ذ



بنا 1157 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/25 - 33 : 03 PM