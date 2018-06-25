مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين تحتفل بتخريج فوج من طلبتها المنامة في 25 يونيو / بنا / أناب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات لحضور حفل تخريج طلبة مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين للعام الدراسي 2017/2018، والبالغ عددهم 348 طالبًا، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.



وأعرب الدكتور جمعة عن أخلص تهانيه وتبريكاته للطلبة الخريجين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح، ومشيدًا بجهود الهيئتين الإدارية والتعليمية بثانوية الهداية الخليفية، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة في هذه المؤسسة التعليمية الرائدة والعريقة. ثم قام بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين.



كما تم خلال الحفل الإعلان عن الفائز بجائزة المربي الأستاذ أحمد العمران للطالب المتفوق في دورتها للعام الدراسي 2017/2018، وهو الطالب حسن فؤاد عبدالله من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، الحاصل على معدل 99.7%، حيث قام وكيل الوزارة بتكريم الطالب الفائز، بحضور عدد من أفراد عائلة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ أحمد العمران، مشيدًا بالاسهامات الكبيرة للراحل في النهوض بالمسيرة التعليمية في مملكة البحرين.







أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1154 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/25 - 17 : 04 PM