هيئة المعلومات تقدم باقة خدمات إلكترونية للراغبين بالسفر خلال الإجازة الصيفية المنامة في 25 يونيو / بنا / تقدم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باقة خدمات إلكترونية للراغبين بالسفر خلال الإجازة الصيفية، وذلك انطلاقاً من حرصها المستمر على تقديم مجموعة الخدمات الإلكترونية الملبية لمتطلبات الجمهور، وتزامناً مع اقتراب موسم الإجازة الصيفية، والتوجه نحو تفضيل السفر خارج المملكة، ويمكن للراغبين بالسفر الاستفادة من تلك الباقة المتوفرة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية والبوابة الوطنية Bahrain.bh التي تسهل خطوات السفر بشكل أيسر وأسرع.



وتوفر الهيئة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh خدمة (تجديد جواز السفر) المقدمة من قبل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للمواطنين البحرينيين، وتتيح لهم إمكانية تقديم طلب تجديد جواز سفرهم بالإضافة إلى جوازات سفر أفراد عائلتهم والاستعلام عن حالة طلب التجديد، ويتم الاستفادة منها عبر المفتاح الإلكتروني الذي يضمن سرية بيانات الأفراد من جهة وسهولة إدراجها من أجل إنجاز الخدمة والانتهاء من الإجراءات واستلام الجواز في غضون مدة وجيزة، حيث يمكن تقديم طلب تجديد جواز السفر في أي وقت طوال أيام الأسبوع دون الحاجة لانتظار أوقات الدوام الرسمي، ويقتصر الأمر على زيارة واحدة فقط لمكتب شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاستلام جواز السفر الجديد وتسليم الجواز منتهي الصلاحية، كما يمكن تقديم طلبات تجديد الجواز قبل مدة سنة من تاريخ انتهائه، بما يتوافق مع متطلبات إصدار التأشيرات لبعض الدول.



ونظراً لأهمية امتلاك المسافر لوثائق رسمية غير منتهية الصلاحية، توفر الهيئة عبر البوابة الوطنية أيضاً (خدمات بطاقة الهوية) التي تتيح للراغبين بالسفر (تجديد بطاقة الهوية)، و(إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية)، بشكل سريع يتناسب مع طبيعة طلبات المسافرين حتى لا يتأخر جدولهم الزمني المرصود، وتفيد هذه الخدمات تحديداً الراغبين بالسفر للدول الخليجية نظراً لاستخدام البطاقة كوثيقة معتمدة للانتقال بين الحدود، كما تتوفر مجموعة أخرى من (خدمات بطاقة الهوية) عبر Bahrain.bh لمن يرغب بالاستفادة منها.



من جهتها، تقدم وزارة الخارجية تطبيق (وجهتي) عبر متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية Bahrain.bh/apps، الشامل على خدمات متعددة تقدمها الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، وتضم خدمة (الاستعلام عن التأشيرة) المحتوية على معلومات عن الدول التي تحتاج للتأشيرات ومتطلبات الحصول عليها، مع إمكانية التقديم إلكترونياً في حال تواجد هذه الخدمة في الموقع الإلكتروني للدولة، إضافة لتوفير التطبيق لمعلومات عن بيانات التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج، إلى جانب البعثات الأجنبية المعتمدة داخل وخارج المملكة، وأوقات الدوام الرسمي لها في الحاجة لطلب المساعدة منها، والاستدلال على مواقعها عن طريق خارطة (غوغل).



ويحتوي تطبيق (وجهتي) أيضاً على معلومات عن الدولة التي ترغب بزيارتها، ويمكن للمسافر من خلال التطبيق تسجيل بيانات وجهته حتى يسهل التواصل معه من قبل وزارة الخارجية في حالات الطوارئ لا قدر الله، ويحتوي التطبيق أيضاً على مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تهم المسافر، بحيث يحصل على كل ما يحتاجه دون الحاجة للانتقال إلى قنوات إلكترونية أخرى، ومنها خدمات (المنع من السفر)، إلى جانب احتوائه على خدمة (التنويهات الهامة) الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن الحالات الطارئة، كما يحتوي التطبيق على خدمات معلوماتية مثل خدمة معلومات الطيران، وخدمة التأمين على السفر المرتبطة بشركات التأمين وتوفر معلومات التأمين على السفر.



وفي حال حاجة المستفيدين من هذه الخدمات لأي مساعدة بشأن إنجازها، يمكنهم طلب ذلك عبر تطبيق (تواصل) من خلال Bahrain.bh/apps، وترحب الهيئة بمتابعة الجميع لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على @iGABahrain من أجل الاطلاع على مستجدات الخدمات وكيفية الاستفادة منها.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1153 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/25 - 32 : 03 PM