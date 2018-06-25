الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية لـ (بنا): إطلاق تقرير متكامل عن التكنولوجيا المالية في البحرين في 5 يوليو لأول مرة في الشرق الأوسط المنامة في 25 يونيو/ بنا / كشف الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، خالد سعد عن عزم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية إطلاق أول تقرير متكامل عن التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين في 5 يوليو المقبل، ليكون أول تقرير تفصيلي من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



وأوضح خالد سعد في رده على سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش حضوره فعالية حلول التكنولوجيا المالية (فنتك) في التجارة الالكترونية انه سيتم إصدار نسخة الكترونية من التقرير، على ان يتم إصدار نسخة ورقية مطبوعة في وقت لاحق ليتم توزيعها على كافة الشركات والمؤسسات المالية والوزارات والهيئات الحكومية.



وبين خالد سعد ان التقرير سيكون الأكبر من حيث المحتوى واستعراضه لمعلومات تفصيلية عن البيئة المتطورة لصناعة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، واستعراض أبرز التشريعات والقوانين وملف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة الى التطرق لآخر التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وأبرز الاستثمارات الإقليمية والعالمية في هذا القطاع.



ولفت خالد سعد الى ان خليج البحرين للتكنولوجيا المالية يهدف الى اصدار تقرير سنوي عن التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين وآفاق هذه الصناعة على مستوى المنطقة والعالم.



وبين ان نسبة إشغال مكاتب مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تصل حاليا الى 65%، متوقعا ان تصل الى 100% بحلول نهاية العام الجاري 2018، مع استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة من داخل وخارج المملكة.



وكشف خالد سعد عن وجود مفاوضات مع 3 شركات عالمية كبيرة للانضمام لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، لافتا الى انه يضم حاليا أكثر من 59 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية على مستوى البحرين والمنطقة والعالم.



وعن تعاون خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قال خالد سعد: "ان الشراكة مع القطاع العام مهمة جدا لأنها تخدم خلق بيئة متكاملة تتكون من الهيئات الحكومية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي الى جانب التفاعل مع القطاع الخاص والشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية. كما ان استضافة هذه الفعالية مهمة لإعطاء الوزارة انطباعا أكبر عن التكنولوجيا المالية وعن قدرات الشركات الموجودة حاليا في المملكة وفي خليج البحرين على وجه التحديد".



وأضاف قائلا "نريد البناء على هذه الفعالية لتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتجارة والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يخدم مواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية والحلول الرقمية".



واشار خالد سعد الى ان أبرز التحديات في صناعة التكنولوجيا المالية تكمن في زيادة التوعية بهذا القطاع الواعد على مستوى المؤسسات والأفراد والاستثمار في مواكبة اخر التطورات والمتغيرات المتسارعة في الحلول الرقمية، بما يساعد المملكة على التحول الى الاقتصاد المعرفي والرقمي.









م.ا.ب/خ.س



بنا 1117 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/06/25 - 27 : 02 PM